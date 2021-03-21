Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище

Он отметил, что работы остается много. Однако, положительная динамика есть: мусора вдоль дорог стало гораздо меньше, а во многих дворах уже навели порядок.

«У нас очень красивый областной центр, который мы всеми силами стараемся сделать ещё лучше и комфортнее», - подчеркнул Михаил Ведерников и призвал всех ответственных лиц принимать в этом участие без дополнительных напоминаний.