Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище

21 марта 2021 года, 12:41

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил, как подрядчики и управляющие компании Пскова исправляют замечания по уборке города.

«Нужно признать, что на улицах стало значительно чище», - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Псковский губернатор: на улицах Пскова стало значительно чище

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Он отметил, что работы остается много. Однако, положительная динамика есть: мусора вдоль дорог стало гораздо меньше, а во многих дворах уже навели порядок.

«У нас очень красивый областной центр, который мы всеми силами стараемся сделать ещё лучше и комфортнее», - подчеркнул Михаил Ведерников и призвал всех ответственных лиц принимать в этом участие без дополнительных напоминаний.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области во второй половине дня
Александр Котов поздравил псковских работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
69 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
Михаил Ведерников: от работников бытового обслуживания и ЖКХ зависит комфортная и благополучная жизнь людей в регионе
Сильный снег ожидается в Псковской области 21 марта
Пассажиры субботнего рейса отправятся по маршруту Псков-Сочи резервным бортом
В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы
На капремонт Троицкого моста в Пскове будет направлено почти 450 млн рублей
По уровню смертности от коронавируса Псковская область занимает одно из последних мест

Комментарии

Авторизация
No comments
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе