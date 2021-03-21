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Общество / Здоровье

69 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

21 марта 2021 года, 11:31

За сутки 20 марта в ковид-статистику Псковской области добавилось 69 новых случаев при 85 выздоровевших, отметил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

69 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Великих Луках (всего 5 тыс. 849) и Островском районе (всего 1 тыс. 724) подтвердилось по 13 случаев СOVID-19, в Пскове (всего 12 тыс. 128) – 12. В Дедовичском районе (всего 675) заболели 5 человек, в Плюсском (всего 513) – 4. ПО 3 инфицированных выявили в Псковском (всего 2 тыс. 797), Невельском (всего 1 тыс. 334), Себежском (всего 530) и Бежаницком (всего 323) районах, по 2 – в Пыталовском (всего 270) и Великолукском (всего 767). В Порховском (всего 1 тыс. 90), Палкинском (всего 361), Стругокрасненском (всего 338), Пушкиногорском (всего 300), Красногородском (всего 194) и Усвятском (всего 140) районах зафиксировали всего по 1 заболевшему.

С начала пандемии подтвердилось 33 тыс. 682 случая СOVID-19. При этом выздоровело 22 тыс. 759 пациентов. Умерло – 214 человек.

«Берегите себя и соблюдайтесь все меры противовирусной безопасности!» - написал глава региона. 

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