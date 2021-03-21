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Общество

Михаил Ведерников: от работников бытового обслуживания и ЖКХ зависит комфортная и благополучная жизнь людей в регионе

21 марта 2021 года, 11:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников: от работников бытового обслуживания и ЖКХ зависит комфортная и благополучная жизнь людей в регионе

«В этот день особые слова признательности и уважения выражаю всем, кто обеспечивает работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения — работникам бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства», - отметил глава региона.

По его словам, от работников бытового обслуживания и ЖКХ зависит комфортная и благополучная жизнь людей в регионе. Так, они обеспечивают дома электричеством и водой, занимаются благоустройством, помогают в бытовых вопросах, а также приводят в порядок каждый подъезд, двор, город.

Михаил Ведерников подчеркнул, что псковские работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона: они улучшают качество и спектр предоставляемых услуг, содействуют обновлению и оперативному устранию недочетов в работе.

Администрация Псковской области способствует модернизации и решению проблем в сфере ЖКХ, добавил губернатор. Кроме того, в регионе стараются создать комфортные условия труда для работников бытового обслуживания. 

«Вы работаете в непростых отраслях, но ваш труд безмерно важен и ценен для всех нас», - заметил Михаил Ведерников и пожелал специалистам этой отрасли вам счастья, добра, благополучия и успехов.

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