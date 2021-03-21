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Общество

Александр Котов поздравил псковских работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником

21 марта 2021 года, 12:12

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил псковских работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником

Он подчеркнул, что специалисты бытового обслуживания населения и ЖКХ обеспечивают псковичам удобные и комфортные условия проживания. «Результаты деятельности работников ЖКХ и бытового обслуживания настолько необходимы и востребованы, что порой воспринимаются как данность, но за повседневным комфортом стоит напряжённый каждодневный труд многих профессионалов своего дела», - отметил председатель областного Собрания.

Этот труд связан с огромной ответственностью: работникам необходимо поддерживать бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса. По словам Котова, от этого во многом зависит социальная стабильность в обществе и благополучие каждой семьи.

Всем причастным к этому празднику Александр котов пожелал крепкого здоровья, личного счастья и профессиональных достижений. «Пусть наши города и сёла будут благоустроенными, дома – комфортными и уютными, а бытовое обслуживание – качественным», - заключил он. 

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