Сильный снег ожидается в Псковской области 21 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как уточнили в Псковском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Псковской области будет переменная облачная погода с мокрым снегом и метелью. Ветер северо-западный 9-14 м/сек.

Температура прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ранее Тала Нещадимова заявила, что в конце месяца начнется плавный переход к весне. С середины следующей недели псковичи почувствуют прогрев воздуха.