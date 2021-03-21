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Общество

Сильный снег ожидается в Псковской области 21 марта

21 марта 2021 года, 10:10

Сильный снег ожидается в Псковской области 21 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как уточнили в Псковском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Псковской области будет переменная облачная погода с мокрым снегом и метелью. Ветер северо-западный 9-14 м/сек.

Температура прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ранее Тала Нещадимова заявила, что в конце месяца начнется плавный переход к весне. С середины следующей недели псковичи почувствуют прогрев воздуха. 

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