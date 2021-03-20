Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пассажиры субботнего рейса отправятся по маршруту Псков-Сочи резервным бортом

20 марта 2021 года, 21:38

Пассажиров рейса Псков-Сочи доставят в Краснодарский край резервным бортом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Такое решение приняло руководство авиакомпании «Азимут»  из-за неисправности воздушного судна. Резервный самолет вылетел в Псков из Ростова. Планируемое время отправления из Пскова в Сочи - 22:30.

Самолет должен был вылететь из Пскова в субботу, 20 марта, в 18:10. Вылета ожидает 101 пассажир.

Также авиакомпания приносит пассажирам извинения за задержку рейса и просит отнестись с пониманием к возникшей ситуации. С  резервным бортом в Псков прибудут техники авиакомпании, чтобы устранить неисправность находящегося в Пскове борта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы
На капремонт Троицкого моста в Пскове будет направлено почти 450 млн рублей
По уровню смертности от коронавируса Псковская область занимает одно из последних мест
Михаил Ведерников: Многие начали слишком спокойно воспринимать опасность заболеть ковидом
К осени планируется привить от коронавируса 60% населения Псковской области
Доля свободного коечного фонда в Псковской области растет
С начала года в Псковской области родились 1059 малышей
В Псковской области остался один активный очаг коронавируса
Еще три жителя Псковской области умерли от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района