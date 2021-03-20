Пассажиры субботнего рейса отправятся по маршруту Псков-Сочи резервным бортом

Пассажиров рейса Псков-Сочи доставят в Краснодарский край резервным бортом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Такое решение приняло руководство авиакомпании «Азимут» из-за неисправности воздушного судна. Резервный самолет вылетел в Псков из Ростова. Планируемое время отправления из Пскова в Сочи - 22:30.

Самолет должен был вылететь из Пскова в субботу, 20 марта, в 18:10. Вылета ожидает 101 пассажир.

Также авиакомпания приносит пассажирам извинения за задержку рейса и просит отнестись с пониманием к возникшей ситуации. С резервным бортом в Псков прибудут техники авиакомпании, чтобы устранить неисправность находящегося в Пскове борта.