Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы

20 марта 2021 года, 17:35

В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе здание храма Святой Троицы в деревне Мелётово было передано в собственность Никандровой пустыни. «Церковь десятилетиями оставалась бесхозной, поэтому это ещё один важный шаг по сохранению уникального комплекса в Карамышевской волости», - отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, реставрация главной местной достопримечательности, церкви Успения Богородицы XV века, идет с прошлого года. «Осенью был проведён ремонт кровли и купола, а к этому лету будут завершены работы по фундаменту и наружной отделке.Следом начнётся благоустройство территории и проектирование работ по сохранению фресок», - сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что теперь этот уникальный памятник средневекового псковского зодчества и живописи точно будет сохранён.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На капремонт Троицкого моста в Пскове будет направлено почти 450 млн рублей
По уровню смертности от коронавируса Псковская область занимает одно из последних мест
Михаил Ведерников: Многие начали слишком спокойно воспринимать опасность заболеть ковидом
К осени планируется привить от коронавируса 60% населения Псковской области
Доля свободного коечного фонда в Псковской области растет
С начала года в Псковской области родились 1059 малышей
В Псковской области остался один активный очаг коронавируса
Еще три жителя Псковской области умерли от коронавируса
В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году местную жительницу

Комментарии

Авторизация
No comments
Домик с историей

Культура / Наследие
24 февраля 16:58

Домик с историей

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить, но времени его на спасение осталось не много
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме