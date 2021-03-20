В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе здание храма Святой Троицы в деревне Мелётово было передано в собственность Никандровой пустыни. «Церковь десятилетиями оставалась бесхозной, поэтому это ещё один важный шаг по сохранению уникального комплекса в Карамышевской волости», - отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, реставрация главной местной достопримечательности, церкви Успения Богородицы XV века, идет с прошлого года. «Осенью был проведён ремонт кровли и купола, а к этому лету будут завершены работы по фундаменту и наружной отделке.Следом начнётся благоустройство территории и проектирование работ по сохранению фресок», - сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что теперь этот уникальный памятник средневекового псковского зодчества и живописи точно будет сохранён.