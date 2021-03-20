На капремонт Троицкого моста в Пскове будет направлено почти 450 млн рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

Губернатор напомнил, что во время визита в Псковскую область премьер-министр Михаил Мишустин поддержал крупный проект – капремонт Троицкого моста в Пскове. «Мост построен еще в 1954 году, и, конечно, он не был рассчитан на современный трафик и нагрузки. В 2016 году мост был признан аварийным, а в 2017 году его расчётный срок службы оценивался максимум в пять лет», - пояснил Михаил Ведерников.

План работ уже обсуждался с заместителем министра транспорта Андреем Костюком. Планируется, что ремонт будет закончен к концу 2022 года.

Также, по словам губернатора, в серьезном ремонте нуждается около 70% мостов Псковской области. «Благодаря поддержке Минтранса удалось настроить системную работу по этому направлению. Только в 2021 году будет завершён ремонт и реконструкция на четырех объектах в Дедовичском, Бежаницком и Себежском районах на общую сумму более 1 млрд рублей», - сообщил он.