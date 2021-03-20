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Общество

По уровню смертности от коронавируса Псковская область занимает одно из последних мест

20 марта 2021 года, 17:29

По уровню избыточной смертности Псковская область занимает занимает 71-73 место в стране, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

Глава региона пояснил, что для анализа влияния коронавируса на смертность используется термин «избыточная смертность». «По России этот показатель составляет 18% , по Северо-Западу – 16,5%, а в Псковской области – 11,3%. И это абсолютно объективные цифры. Это неплохой результат», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, 2020 год удалось пройти с минимально возможными потерями. «Искренне благодарен всем вам за то, что разумно относитесь ко всем ограничениям и рекомендациям. Особая признательность – нашим медикам, которые в крайне тяжёлых условиях сделали и продолжают делать всё возможное для сохранения жизней своих пациентов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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