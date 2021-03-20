Михаил Ведерников: Многие начали слишком спокойно воспринимать опасность заболеть ковидом

Псковичи стали слишком спокойно воспринимать риск заболеть коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

По словам главы региона, если в начале года рост смертности от ковида был связан с прохождением пика заболевания, то сейчас причина изменилась. «Если раньше при первых признаках повышения температуры вызывали скорую помощь, то теперь даже люди с патологиями нередко обращаются к врачу в самый последний момент. К сожалению, иногда бывает уже слишком поздно», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор заметил, что «ситуация развернулась на 180 градусов, от одной крайности – к другой». «Призываю каждого из вас внимательно относиться и к своему здоровью, и к состоянию своих родных и близких. Прежде всего, пожилых и тех, у кого есть проблемы со здоровьем. В современных условиях не нужно брать на себя дополнительный риск», - подчеркнул он.