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Общество

Михаил Ведерников: Многие начали слишком спокойно воспринимать опасность заболеть ковидом

20 марта 2021 года, 17:28

Псковичи стали слишком спокойно воспринимать риск заболеть коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видео-обращении к жителям региона.

По словам главы региона, если в начале года рост смертности от ковида был связан с прохождением пика заболевания, то сейчас причина изменилась. «Если раньше при первых признаках повышения температуры вызывали скорую помощь, то теперь даже люди с патологиями нередко обращаются к врачу в самый последний момент. К сожалению, иногда бывает уже слишком поздно», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор заметил, что «ситуация развернулась на 180 градусов, от одной крайности – к другой». «Призываю каждого из вас внимательно относиться и к своему здоровью, и к состоянию своих родных и близких. Прежде всего, пожилых и тех, у кого есть проблемы со здоровьем. В современных условиях не нужно брать на себя дополнительный риск», - подчеркнул он.

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