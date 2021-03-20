Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Еще три жителя Псковской области умерли от коронавируса

20 марта 2021 года, 14:08

Еще три жителя Псковской области умерли от коронавируса, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«К сожалению, covid-19 унес еще три жизни. Приношу искрение соболезнования родным и близким умерших», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что в регионе зарегистрировано 70 новых случаев заражения при 104 выздоровевших.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 33613 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело 22674 человек, проведено 302872 исследования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Мелетово планируются работы по сохранению фресок церкви Успения Богородицы
На капремонт Троицкого моста в Пскове будет направлено почти 450 млн рублей
По уровню смертности от коронавируса Псковская область занимает одно из последних мест
Михаил Ведерников: Многие начали слишком спокойно воспринимать опасность заболеть ковидом
К осени планируется привить от коронавируса 60% населения Псковской области
Доля свободного коечного фонда в Псковской области растет
С начала года в Псковской области родились 1059 малышей
В Псковской области остался один активный очаг коронавируса
В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году местную жительницу

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе