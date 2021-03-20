Еще три жителя Псковской области умерли от коронавируса, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«К сожалению, covid-19 унес еще три жизни. Приношу искрение соболезнования родным и близким умерших», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что в регионе зарегистрировано 70 новых случаев заражения при 104 выздоровевших.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 33613 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело 22674 человек, проведено 302872 исследования.