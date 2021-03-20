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Общество

В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году местную жительницу

20 марта 2021 года, 13:30

В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году 53-летнюю местную жительницу Юлию Свинцову. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина исчезла на территории областного центра.

По имеющейся информации, на тот период Юлия Свинцова проживала в районе Корытово.

В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году местную жительницу

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

Приметы: среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие (возможно, крашеные), брови прямые, глаза серо-голубые, нос прямой, губы тонкие. Особые приметы: уши с проколами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 8 (911) 351-26-80, 59-63-22 или 02.

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