В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году местную жительницу

В Пскове продолжают искать пропавшую в 2012 году 53-летнюю местную жительницу Юлию Свинцову. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина исчезла на территории областного центра.

По имеющейся информации, на тот период Юлия Свинцова проживала в районе Корытово.