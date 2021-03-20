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Общество

Псковичи могут записаться на прием к пульмонологу областной инфекционной больницы

20 марта 2021 года, 13:15

Псковичи могут записаться на прием к пульмонологу областной инфекционной больницы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Instagram медучреждения.

Амбулаторный прием специалиста открылся в больнице с 20 марта. Записаться можно через поликлинику в системе «Промед».  

Медики напоминают показания для направления: бронхиальная астма, ХОБЛ среднетяжёлого, тяжёлого течения, осложнённая или в стадии обострения, посковидный синдром, интерстициальные заболевания лёгких ( в том числе саркоидоз), наследственно–детермированные заболевания лёгких с поражением бронхолёгочной системы, бронхоэктатическая болезнь, респираторные жалобы неясного генеза.

В обследование входит рентгенография грудной клетки в двух проекциях, спирометрия с бронхолитической пробой (400 мкг «Сальбутамола» или четырьмя дозами «Беродуала»).

Также в рамках приема могут быть проведены дообследования: определение оксида азота в выдыхаемом воздухе, оксида углерода в выдыхаемом воздухе, спирометрия с бронхолитической пробой. 

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