Псковичи могут записаться на прием к пульмонологу областной инфекционной больницы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Instagram медучреждения.

Амбулаторный прием специалиста открылся в больнице с 20 марта. Записаться можно через поликлинику в системе «Промед».

Медики напоминают показания для направления: бронхиальная астма, ХОБЛ среднетяжёлого, тяжёлого течения, осложнённая или в стадии обострения, посковидный синдром, интерстициальные заболевания лёгких ( в том числе саркоидоз), наследственно–детермированные заболевания лёгких с поражением бронхолёгочной системы, бронхоэктатическая болезнь, респираторные жалобы неясного генеза.

В обследование входит рентгенография грудной клетки в двух проекциях, спирометрия с бронхолитической пробой (400 мкг «Сальбутамола» или четырьмя дозами «Беродуала»).

Также в рамках приема могут быть проведены дообследования: определение оксида азота в выдыхаемом воздухе, оксида углерода в выдыхаемом воздухе, спирометрия с бронхолитической пробой.

