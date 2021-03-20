70 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области в минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В то же время 104 человека выздоровело от заболевания.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 33613 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровело 22674 человек, умерли 214 пациентов.

На данный момент проведено 302872 исследования.

По Псковской области статистика заболеваемости следующая: Псков – 12116, Великие Луки – 5836, Бежаницкий район — 320, Великолукский район – 765, Гдовский район – 459, Дедовичский район – 670 Дновский район — 297, Красногородский район – 193, Куньинский район – 323, Локнянский район — 233, Невельский район – 1331, Новоржевский район – 297, Новосокольнический район – 884, Опочецкий район – 877, Островский район – 1711, Палкинский район – 360, Печорский район – 641, Плюсский район – 509, Порховский район – 1089, Псковский район – 2794, Пустошкинский район – 295, Пушкиногорский район — 299, Пыталовский район – 268, Себежский район – 527, Струго-Красненский район – 337, Усвятский район – 139.