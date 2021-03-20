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Общество

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Чечне

20 марта 2021 года, 10:41

Производится отбор граждан в войсковую часть 3025 (г.Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат, сообщили сообщили «Псковской правде» в Управлении Росгвардии по Псковской области. 

Требования к кандидатам: 

- Гражданство РФ;
- Возраст от 18 до 40 лет;
- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
- Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии 

Физическая подготовка к сдаче нормативов: 

- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;
- Бег 100 метров – не более 15 секунд;
- Бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы: 

- Зарплата от 40000 рублей;
- Полный соцпакет;
- Бесплатное лечение военнослужащего;
- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- Проживание в общежитии казарменного типа;
- Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
- Карьерный рост. 

Информация по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.

 

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