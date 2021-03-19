Каждый третий больной коронавирусом поступает в псковскую больницу в тяжёлом состоянии

Каждый третий пациент с коронавирусом поступает в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии. О том, как идёт лечение таких больных, рассказывает новый сюжет Псковского агентства информации.
Каждый третий пациент с коронавирусом поступает в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии. О том, как идёт лечение таких больных, рассказывает новый сюжет Псковского агентства информации.
Ежедневно в клинику привозят порядка 60 пациентов. Как отмечают врачи, многие из них обратились за помощью уже в самый последний момент. Состояние некоторых псковичей таково, что медики не могут провести КТ. В таких случаях используется мобильный рентген.
Влачи призывают псковичей не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания и также не отказываться от госпитализации, если её рекомендуют врачи.
По 60 человек в сутки поступает в больницу ежедневно? Не сходится... больница вмещает менее 200 больных. Ежедневно заболевает по 60-90 человек в области,из них 97 процентов лечатся дома со слов М.Гаращенко... Обычно же было так, что в больницу не попасть, а врачи говорят, что больные отказываются от лечения, враги себе что ли? Непонятно.
Правды мы не узнаем пока, много нагнетания..
Профессор Павел Воробьёв , председатель Московского городского научного общества терапевтов о ситуации с ковидом -" Если человек умирает в больнице, то больница получает за это деньги -200 тысяч рублей за каждого больного. Поэтому больнице будет выгодно ставить диагноз Ковид"... занавес.