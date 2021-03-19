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Общество / Здоровье

Каждый третий больной коронавирусом поступает в псковскую больницу в тяжёлом состоянии

19 марта 2021 года, 22:37

Каждый третий пациент с коронавирусом поступает в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии. О том, как идёт лечение таких больных, рассказывает новый сюжет Псковского агентства информации.

Каждый третий больной коронавирусом поступает в псковскую больницу в тяжёлом состоянии

Ежедневно в клинику привозят порядка 60 пациентов. Как отмечают врачи, многие из них обратились за помощью уже в самый последний момент. Состояние некоторых псковичей таково, что медики не могут провести КТ. В таких случаях используется мобильный рентген.

Влачи призывают псковичей не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания и также не отказываться от госпитализации, если её рекомендуют врачи.

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Комментарии

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Бабулечка
23:32 19.03.2021

По 60 человек в сутки поступает в больницу ежедневно? Не сходится... больница вмещает менее 200 больных. Ежедневно заболевает по 60-90 человек в области,из них 97 процентов лечатся дома со слов М.Гаращенко... Обычно же было так, что в больницу не попасть, а врачи говорят, что больные отказываются от лечения, враги себе что ли? Непонятно.

Бабулечка
23:44 19.03.2021

Правды мы не узнаем пока, много нагнетания..

Бабулечка
00:11 20.03.2021

Профессор Павел Воробьёв , председатель Московского городского научного общества терапевтов о ситуации с ковидом -" Если человек умирает в больнице, то больница получает за это деньги -200 тысяч рублей за каждого больного. Поэтому больнице будет выгодно ставить диагноз Ковид"... занавес.

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