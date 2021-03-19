Каждый третий больной коронавирусом поступает в псковскую больницу в тяжёлом состоянии

Каждый третий пациент с коронавирусом поступает в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии. О том, как идёт лечение таких больных, рассказывает новый сюжет Псковского агентства информации .

Ежедневно в клинику привозят порядка 60 пациентов. Как отмечают врачи, многие из них обратились за помощью уже в самый последний момент. Состояние некоторых псковичей таково, что медики не могут провести КТ. В таких случаях используется мобильный рентген.

Влачи призывают псковичей не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания и также не отказываться от госпитализации, если её рекомендуют врачи.