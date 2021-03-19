2,5 млрд рублей выделены Псковской области из федерального бюджета, ещё 410 тыс. рублей добавили налоговые поступления. Соответствующие поправки в бюджет региона рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Если изменения будут приняты, то доходная часть бюджета вырастет на 2 млрд 910 млн 949 тысяч рублей до 43 млрд 947 млн 461 тысяч рублей, в расходы увеличатся на 2 млрд 961 млн 85 тысяч рублей и составят 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей.

2,2 млрд рублей из федеральных средств пойдут на обеспечение дорожной деятельности. Ещё 60 млн рублей предназначены для оснащения спортивных объектов оборудованием, 26,2 млн рублей - комплексного развития сельских территорий, порядка 12 млн рублей — для покупки лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, почти 46 млн рублей - для софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Ещё 9,9 млн рублей пойдёт на поддержку хлебопекарных предприятий.

По линии Фонда содействия реформированию ЖКХ в региону перечислены 149,7 млн рублей, большая часть из которых пойдёт на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры.

Есть и мероприятия, финансирование которых увеличено за счёт собственных средств региона. Так на 67 млн рублей будут увеличены дотации местным бюджетам, на 94 млн рублей - лимиты бюджетных обязательств по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», на 75,5 млн рублей — на подпрограмму «Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта» для обеспечения регулярных пассажирских перевозок.