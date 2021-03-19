Меры поддержки для выпускников псковских медицинских учебных заведений поручил разработать губернатор

Меры поддержки для молодых специалистов медицинских профессий — выпускников профильных учебных заведений Псковской области поручил проработать губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что это откроет дополнительные возможности для их профессионального развития на территории региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила, что за пять лет в медучреждения региона планируется привлечь на работу 580 врачей и тысячу представителей среднего медицинского персонала.

Также до 2025 года включительно в Псковской области будут построены 185 ФАПов, 7 офисов врачей общей практики, 8 врачебных амбулаторий, капитально отремонтированы около 60 объектов, закуплены 535 единиц медицинского оборудования и более 210 единиц специализированного автотранспорта. Ежегодно про программе модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области будут выделяться почти 500 млн рублей.

В эту программу вошли 22 медицинские организации региона, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь населению во всех районах Псковской области.

На совещании обсуждался вопрос о выделении земель для строительства ФАПов. Марина Гаращенко отметила, что встречаются проблемы в части выделения площадок и отсутствия на некоторых объектах водоснабжения и канализации.

И. о. председателя Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова проинформировала, что уже полностью сформированы 15 земельных участков и работа по этому направлению будет завершена до конца марта. Также уже началось формирования участков для ФАПов, которые вошли в программу на 2022 и 2023 годы.

Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов сообщил, что по мере формирования участков на них проводятся изыскательные работы, ведётся работа по привязке проекта к местности, продумывается последующее благоустройство.

Михаил Ведерников поставил задачу руководству профильных комитетов подготовить подробный план-график работ на 2021 год.