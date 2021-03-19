Меры поддержки для выпускников псковских медицинских учебных заведений поручил разработать губернатор

Меры поддержки для молодых специалистов медицинских профессий — выпускников профильных учебных заведений Псковской области поручил проработать губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что это откроет дополнительные возможности для их профессионального развития на территории региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Данный вопрос обсуждался на совещании губернатора по вопросу реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила, что за пять лет в медучреждения региона планируется привлечь на работу 580 врачей и тысячу представителей среднего медицинского персонала.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также до 2025 года включительно в Псковской области будут построены 185 ФАПов, 7 офисов врачей общей практики, 8 врачебных амбулаторий, капитально отремонтированы около 60 объектов, закуплены 535 единиц медицинского оборудования и более 210 единиц специализированного автотранспорта. Ежегодно про программе модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области будут выделяться почти 500 млн рублей.
В эту программу вошли 22 медицинские организации региона, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь населению во всех районах Псковской области.
На совещании обсуждался вопрос о выделении земель для строительства ФАПов. Марина Гаращенко отметила, что встречаются проблемы в части выделения площадок и отсутствия на некоторых объектах водоснабжения и канализации.
И. о. председателя Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова проинформировала, что уже полностью сформированы 15 земельных участков и работа по этому направлению будет завершена до конца марта. Также уже началось формирования участков для ФАПов, которые вошли в программу на 2022 и 2023 годы.
Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов сообщил, что по мере формирования участков на них проводятся изыскательные работы, ведётся работа по привязке проекта к местности, продумывается последующее благоустройство.
Михаил Ведерников поставил задачу руководству профильных комитетов подготовить подробный план-график работ на 2021 год.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Он подчеркнул, что модернизация первичного звена здравоохранения — одно из ключевых направлений работы и требует такого же внимания как и реализация национальных проектов. «Должно быть выстроено четкое системное межведомственное взаимодействие, поскольку происходит пересечение вопросов, непосредственно связанных со здравоохранением, с земельными темами, вопросами подведения инфраструктуры, благоустройства территорий, реформирования объектов ЖКХ. И только в случае слаженной работы, глубокого понимания задач и всех нюансов можно рассчитывать на хороший результат», — заявил Михаил Ведерников.
Он подчеркнул, что при своевременном и эффективном исполнении поставленных задач регион сможет рассчитывать на дополнительное финансирование от профильного министерства. «Упускать такую возможность мы не имеем права», — заключил глава региона.