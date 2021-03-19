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Общество / Здоровье

18 классов в псковских школах закрыты на карантин из-за коронавируса и пять — из-за ОРВИ

19 марта 2021 года, 19:26

18 классов в 15-ти школах Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Всего на дистанционном обучении находятся 411 учеников.

18 классов в псковских школах закрыты на карантин из-за коронавируса и пять — из-за ОРВИ

Дарья Хваткова

При этом из-за ОРВИ на карантине находятся пять классов в четырёх школах.

В девяти детских садах Псковской области из-за коронавируса закрыты девять групп и 21 группа в девяти дошкольных учреждениях отправлена на карантин по ОРВИ.

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