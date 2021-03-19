«Диалог» Путина с Байденом и политическая жизнь региона стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

«Диалог» глав России и США Владимира Путина и Дно Байдена, а также политическая жизнь в регионе стали темами пятого выпуска программы «Псковский телеграм». Свежий выпуск вышел 19 марта на сайте Псковского агентства информации.

Также зрители узнают о новостях из жизни псковских отделений «Справедливой России» и «Родины», о перспективах полигона для твёрдых коммунальных отходов в Гдовском районе, о том, почему некоторые СМИ прибегают к «стрельбе по воробьям» для привлечения внимания.

Отметим, что совокупная аудитория зрителей каждого выпуска «Псковского телеграма» достигла 3500-4000 человек.