Почти 15 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от коронавируса

Почти 15 тысяч жителей Псковской области уже получили оба компонента вакцины от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.
Отметим, что второй компонент препарата вводится через 21 день после первого.
Почти 15 тысяч жителей Псковской области уже получили оба компонента вакцины от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.
Отметим, что второй компонент препарата вводится через 21 день после первого.
В регионе работают более 30 пунктов проведения вакцинации. Они открыты не только в медицинских учреждениях. Так, пункт вакцинации работает в торговом центре «Империал» в Пскове.
За год, который прошёл с момента начала пандемии, в Псковской области коронавирус выявили у 33 тыс. 543 человека. Выздоровели 22 тыс. 570 пациентов. Также в регионе подтверждены 214 летальных исходов от этого заболевания.