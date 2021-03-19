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Общество / Здоровье

Почти 15 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от коронавируса

19 марта 2021 года, 17:07

Почти 15 тысяч жителей Псковской области уже получили оба компонента вакцины от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Отметим, что второй компонент препарата вводится через 21 день после первого.

Почти 15 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от коронавируса

В регионе работают более 30 пунктов проведения вакцинации. Они открыты не только в медицинских учреждениях. Так, пункт вакцинации работает в торговом центре «Империал» в Пскове.

За год, который прошёл с момента начала пандемии, в Псковской области коронавирус выявили у 33 тыс. 543 человека. Выздоровели 22 тыс. 570 пациентов. Также в регионе подтверждены 214 летальных исходов от этого заболевания. 

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