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Происшествия / Преступление

Алкоголь и сигареты без документов обнаружила полиция в магазине в Пскове

19 марта 2021 года, 16:49

Алкоголь и сигареты без документов обнаружили полицейские в магазине на Улице Технической в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Алкоголь и сигареты без документов обнаружила полиция в магазине в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также сигарет выявили в ходе оперативно-профилактических мероприятий 18 марта сотрудники ООПАЗ УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из УМВД России по городу Пскову.

Из торговой точки были изъяты 1 тыс. 600 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной российским законодательством и 200 литров алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. В том числе обнаружены 99 литров пива, 60 литров водки и 26,55 литра лосьона.

Алкоголь и сигареты без документов обнаружила полиция в магазине в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ, также усматриваются признаки нарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Проводится проверка.

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