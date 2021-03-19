Алкоголь и сигареты без документов обнаружила полиция в магазине в Пскове

Алкоголь и сигареты без документов обнаружили полицейские в магазине на Улице Технической в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также сигарет выявили в ходе оперативно-профилактических мероприятий 18 марта сотрудники ООПАЗ УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из УМВД России по городу Пскову.

Из торговой точки были изъяты 1 тыс. 600 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной российским законодательством и 200 литров алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота. В том числе обнаружены 99 литров пива, 60 литров водки и 26,55 литра лосьона.