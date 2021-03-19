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Экономика / ЖКХ

Где находятся самые «горячие точки» на мусорной карте Псковской области?

19 марта 2021 года, 16:08

В Псковской области насчитывается 16 объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО): 12 мусорных полигонов и 4 «санкционированные свалки», которые должны быть закрыты до 2023 года.

Где находятся самые «горячие точки» на мусорной карте Псковской области?

Фото «АиФ-Псков»
Как сообщает «АиФ-Псков», наиболее критическая ситуация сложилась с муниципальными полигонами в Гдовском и Печорском районах, которые представляют собой «большие кучи мусора». Образцовыми для региона являются полигоны в Островском, Порховском и Плюсском районах, арендуемыми или находящимися в собственности у частных компаний.

Привести полигон в соответствие с федеральными требованиями к объектам размещения ТКО стоит порядка 15 миллионов рублей. Дело в том, что с 1 января 2021 года в России вступили в силу единые требования к работе «объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО».

Подробности — в статье «Мусорные правила. Как изменились требования к свалкам и полигонам» на сайте «АиФ-Псков». 

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