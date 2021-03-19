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Общество

Средства по контракту на вывоз снега из Пскова закончились

19 марта 2021 года, 15:52

Средства по контракту на вывоз снега закончились, сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов в ходе заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы, которое состоялось 18 марта.

Средства по контракту на вывоз снега из Пскова закончились

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, по словам Николая Баринова, по дополнительному соглашению на вывоз снега тоже закончились и теперь необходимо заключать новый договор. 

Всего с улиц и дорог Пскова было вывезено на специализированный полигон более 36 тысяч кубометров снега.

Николай Баринов добавил, что муниципальные контракты на уборку города заключены с двумя предприятиями. Они будут действовать еще до 30 ноября 2021 года. Согласно этому документу, работы по содержанию улично-дорожной сети Пскове должны вестись круглосуточно.

При этом, подчеркнул Баринов, в январе-феврале в адрес подрядчиков было направлено более 20 предписаний о наличии талого снега на проезжей части улиц, скользких тротуарах, неочищенных обочинах и заездных карманов для городских автобусов.

Представитель прокуратуры города также отметил, что зимой неоднократно выявлялись нарушения закона. По мнению ведомства, УГХ не обеспечило контроль за выполнением подрядными организациями условий муниципальных контрактов. Кроме того, подрядчики не могли убрать улицы и тротуары в нормативные сроки из-за недостаточных производственных мощностей и плохой организации работы.

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