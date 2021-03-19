Наталия Соколова: Учителя не должны отвечать за сохранность сданных школьниками телефонов

Неправильно делать учителя ответственным за сохранность телефонов, которые сдают дети перед уроком, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, комментируя «Псковской правде» соответствующую инициативу школы №24 Пскова.

«Школа должна определить материально ответственное лицо в этой ситуации, я считаю, что не правильно перекладывать ответственность на учителя», - заявила детский омбудсмен.

Она также отметила, что школа вправе регламентировать использование телефонов во время урока. «Если это было совместное решение администрации школы, учителей, детей и родителей, - то почему бы и нет», - подчеркнула Наталия Соколова.

Она обратила внимание на то, что школьники могут отвлекаться на телефон во время урока, в результате чего пропускают какую-то тему.

Школа №24 установила ряд требований к использованию телефонов на территории образовательной организации. Так, при входе в школу телефон переводится в режим «без звука», исключается использовать режим вибрации; перед началом урока ученики кладут телефон в специально отведенное место (phone box) и забирают его оттуда по окончанию занятия или мероприятия. Во время перемены школьникам рекомендуется использовать телефон в случаях оправданной и безотлагательной необходимости.