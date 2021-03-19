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Общество

Михаил Гавунас не прислал властям Пскова свой инвестпроект по Четырём углам

19 марта 2021 года, 14:14

Олигарх, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания Михаил Гавунас, который в настоящее время находится в розыске, не прислал властям Пскова свой инвестпроект по Четырём углам. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в эфире ПАИ-live 19 марта.

Михаил Гавунас не прислал властям Пскова свой инвестпроект по Четырём углам

«В комитет по инвестициям он не поступал. Если он будет признан стратегически важным для Псковской области – он точно будет больше 100 млн рублей – то будет ряд определенных льгот, как по налогообложению, так и по получению земельных участков для его реализации. Там же ещё обязательства есть. Если ты взялся его реализовывать, то есть определённые сроки, в которые ты должен его реализовать. Если опальный олигарх имеет такой проект, то мы с удовольствием готовы рассматривать и давать ему путёвку в жизнь», - заверил Александр Братчиков.

Михаил Гавунас не прислал властям Пскова свой инвестпроект по Четырём углам

На Четырех углах должен появиться Торгово-туристический развлекательный центр - такое решение было озвучено на общественных слушаниях. Однако, как отметил глава администрации города, ни одного инвестпроекта по застройке площадки городским властям еще не представлено.

По мнению Братчикова, это связано с пандемией. «Мы должны понимать, что экономическая ситуация в стране не очень хорошая, - сказал он. - Я думаю, год-два, и все это утихнет, и так называемый отложенный спонсор вернется, и будет востребованность в большом торгово-туристическом центре города. Инвестор будет». 

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