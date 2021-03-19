Сайт для жалоб на состояние дорог появится в Пскове

Сайт для жалоб на плохое состояние дорог появится в Пскове в ближайшее время. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live 19 марта.

В настоящее время специалисты занимаются созданием дефектной ведомости по гарантийным дорогам в городе, рассказал Братчиков и предложил псковичам присоединиться к этой работе.

Список гарантийных дорог будет вывешен на сайте. Каждый желающий сможет прислать фотографии с указанием места, где появились ямы, выбоины или просто что-то было сделано некачественно.

«Все это мы учтем в дефектной ведомости, которая будет предъявлена подрядчику для устранения данных дефектов», - подчеркнул глава администрации города.

Он также отметил, что пока не ушел донник в Пскове будет идти ямочный ремонт. «Как только будут плюсовые температуры – хотя бы градусов 7-8 – сразу дороги будут ремонтироваться инновационным методом», - добавил Братчиков.