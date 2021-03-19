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Общество

Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал качество весенней уборки Пскова

19 марта 2021 года, 13:01

18 марта заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел выездное совещание с целью проконтролировать качество уборки улично-дорожной сети города Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов проехал по основным микрорайонам областного центра и отметил, что состояние дорог и тротуаров, прилегающих к ним, удовлетворительное.

Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал качество весенней уборки Пскова

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Дорожники действительно хорошо поработали по уборке мусора. Теперь необходимо качественно провести весеннюю зачистку улиц, а также следить за тем, чтобы не были переполнены урны, расположенные на тротуарах и автобусных остановках. А вот дворовые территории — грязные», — подчеркнул вице-губернатор.

В ходе объезда он обнаружил грязные дворы и междворовые проезды на улицах Труда, Ипподромной, Леона Поземского, Ижорского батальона, Комдива Кирсанова, Поселочной, Советской Армии, 23 Июля, в проезде между Рижским проспектом и улицей Юбилейной, в переулке Зобова.

Отдельно Василий Осипов обратил внимание на территории, за уборку которых отвечает Министерство обороны РФ. Эти земли никак не разграничены с территорией, относящейся к городской администрации.

Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал качество весенней уборки Пскова

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заверил, что выявленные недочеты будут исправлены в течение двух дней: собственникам размежеванных территорий будут выданы предписания об устранении нарушений, а Минобороны - официальное письмо с просьбой убрать подведомственные территории в городской черте.

В свою очередь и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов обещал усилить работу по уборке центральной части Пскова.

В заключение замгубернатора поручил коммунальным службам ускорить темы работ по приведению в порядок городских территорий. 

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