Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал качество весенней уборки Пскова

18 марта заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел выездное совещание с целью проконтролировать качество уборки улично-дорожной сети города Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Василий Осипов проехал по основным микрорайонам областного центра и отметил, что состояние дорог и тротуаров, прилегающих к ним, удовлетворительное.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Дорожники действительно хорошо поработали по уборке мусора. Теперь необходимо качественно провести весеннюю зачистку улиц, а также следить за тем, чтобы не были переполнены урны, расположенные на тротуарах и автобусных остановках. А вот дворовые территории — грязные», — подчеркнул вице-губернатор.
В ходе объезда он обнаружил грязные дворы и междворовые проезды на улицах Труда, Ипподромной, Леона Поземского, Ижорского батальона, Комдива Кирсанова, Поселочной, Советской Армии, 23 Июля, в проезде между Рижским проспектом и улицей Юбилейной, в переулке Зобова.
Отдельно Василий Осипов обратил внимание на территории, за уборку которых отвечает Министерство обороны РФ. Эти земли никак не разграничены с территорией, относящейся к городской администрации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава администрации Пскова Александр Братчиков заверил, что выявленные недочеты будут исправлены в течение двух дней: собственникам размежеванных территорий будут выданы предписания об устранении нарушений, а Минобороны - официальное письмо с просьбой убрать подведомственные территории в городской черте.
В свою очередь и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов обещал усилить работу по уборке центральной части Пскова.
В заключение замгубернатора поручил коммунальным службам ускорить темы работ по приведению в порядок городских территорий.