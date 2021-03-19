Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал качество весенней уборки Пскова

Василий Осипов проехал по основным микрорайонам областного центра и отметил, что состояние дорог и тротуаров, прилегающих к ним, удовлетворительное.

«Дорожники действительно хорошо поработали по уборке мусора. Теперь необходимо качественно провести весеннюю зачистку улиц, а также следить за тем, чтобы не были переполнены урны, расположенные на тротуарах и автобусных остановках. А вот дворовые территории — грязные», — подчеркнул вице-губернатор.

В ходе объезда он обнаружил грязные дворы и междворовые проезды на улицах Труда, Ипподромной, Леона Поземского, Ижорского батальона, Комдива Кирсанова, Поселочной, Советской Армии, 23 Июля, в проезде между Рижским проспектом и улицей Юбилейной, в переулке Зобова.

Отдельно Василий Осипов обратил внимание на территории, за уборку которых отвечает Министерство обороны РФ. Эти земли никак не разграничены с территорией, относящейся к городской администрации.