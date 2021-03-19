За сутки от коронавируса выздоровели почти 190 жителей Псковской области

18 марта от коронавируса выздоровели 189 жителей Псковской области, с начала пандемии - 22 тыс. 570 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За минувшие сутки в области диагностировали 73 случая COVID-19. В Пскове (всего 12 тыс. 85) выявили 21 инфицированного. 12 заболевших добавилось в Островском районе (всего 1 тыс. 708), 8 – в Великих Луках (всего 5 тыс. 834), 7 – в Невельском районе (всего 1 тыс. 328). В Псковском (всего 2 тыс. 790) и Стругокрасненском (всего 334) районах заразилось по 4 человека, в Новосокольническом (всего 881) и Плюсском (всего 509) – по 3, в Опочецком (всего 877) и Пыталовском (всего 267) – по 2. Всего по 1 инфицированному зафиксировали в Бежаницком (всего 319), Великолукском (всего 764), Гдовском (всего 459), Куньинском (всего 322), Палкинском (всего 359), Порховском (всего 1 тыс. 84) и Пушкиногорском (всего 297) районах.

Всего в Псковской области подтвердилось 33 тыс. 543 случая заражения коронавирусом. Умерли 214 человек.