21 марта в Псковской области ожидается много снега

В предстоящие выходные - 20 и 21 марта - в Псковской области прогнозируются снегопады, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову. Особенно много мокрого снега ожидается 21 марта.

Морозная погода сохранится в Псковской области еще на текущей и следующей неделе, заметила Тала Нещадимова и добавила, что это не выходит за рамки климатической нормы. «Весна должна начинаться в конце марта – начале апреля. Сейчас всё идёт как раз так, как и должно идти», - уточнила она.

Со второй половины следующей недели в Псковской области должен начаться прогрев воздуха. «И будем уже ловить весну. Эта неделя и следующая – это прощание с зимой», - заключила Тала Нещадимова.