Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

21 марта в Псковской области ожидается много снега

19 марта 2021 года, 11:04

В предстоящие выходные - 20 и 21 марта - в Псковской области прогнозируются снегопады, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову. Особенно много мокрого снега ожидается 21 марта. 

21 марта в Псковской области ожидается много снега

Морозная погода сохранится в Псковской области еще на текущей и следующей неделе, заметила Тала Нещадимова и добавила, что это не выходит за рамки климатической нормы. «Весна должна начинаться в конце марта – начале апреля. Сейчас всё идёт как раз так, как и должно идти», - уточнила она.

Со второй половины следующей недели в Псковской области должен начаться прогрев воздуха. «И будем уже ловить весну. Эта неделя и следующая – это прощание с зимой», - заключила Тала Нещадимова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Наталия Соколова: Учителя не должны отвечать за сохранность сданных школьниками телефонов
Михаил Гавунас не прислал властям Пскова свой инвестпроект по Четырём углам
Сайт для жалоб на состояние дорог появится в Пскове
Реконструкция Ольгинского моста в Пскове может начаться уже в 2022 году
Вице-губернатор Василий Осипов проконтролировал качество весенней уборки Пскова
За сутки от коронавируса выздоровели почти 190 жителей Псковской области
Псковский облсовпроф: Бюджетный сектор не проявляет активности в заключении коллективных договоров
Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель
Фонд ЖКХ одобрил восемь заявок Псковской области по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры

Комментарии

Авторизация
No comments
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе