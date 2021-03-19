Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Функциональную и практичную мебель для медицинских учреждений предлагает завод медицинского оборудования «АВАНТА».
Медицинская мебель — не просто предметы обстановки помещений. Это особая категория изделий, в которой представлены кровати, столы, тумбы и шкафы различных размеров, отличающиеся по форме, размерам и функциональному назначению.
Медицинские многофункциональные кровати «Аванта» предназначены для ухода за людьми с ограниченной подвижностью. Они используются как в лечебно-оздоровительных учреждениях, так и на дому.
У медицинской кровати множество аксессуаров и функций, необходимых при том или ином заболевании. Некоторые модели имеют пульт управления, с помощью которого можно с лёгкостью регулировать положение человека находящегося в кровати, а также общий подъём». Любую кровать можно укомплектовать : колёсами, боковыми ограждениями, матрацами, подставкой для утки, рамой Болканского. Медицинские кровати оснащены инфузионной стойкой для капельниц, кронштейном для приподнятия. Матрацы для кроватей - разные, на них используется антипролежневая, автоклавируемая, кровоотталкивающая, водонепроницаемая ткань-мембрана.
Прикроватные тумбочки «Аванта» отличаются функциональностью, практичностью и давно стали необходимой частью интерьера палат, стационаров и кабинетов врачей. Такая тумба не только удобная и мобильная, но и вместительная, легкая. Тумбы выпускаются на колёсиках и без них. Есть возможность подобрать любую подходящую модель, которая позволит дополнить интерьер палат, стационаров или кабинетов. Отдельные модели прикроватных тумб «Аванта» имеют поворотный столик.
Гипсовальный стол «Аванта» сочетает в себе функции перевязочного стола с поднимающимися тазовым и грудным сегментами и тележки-транспортёра c переключающимся основанием с ножек на подвижную базу, оснащённую самоориентирующимися колёсами.
Медицинские кушетки «Аванта» обеспечат безопасностое и комфортное расположение пациента во время диагностических и лечебных процедур.
Тележка-каталка «Аванта» обеспечит быстрое и комфортное перемещение пациента. Благодаря системе регулировки высоты ложа, персонал без особых усилий сможет переложить больного на кровать или операционный стол.
Стул для забора крови удобен в эксплуатации и имеет регулировку подлокотников.
Широкий выбор цветовой палитры, современный дизайн, гибкость моделирования позволяют создать индивидуальный яркий интерьер и комфортные условия для работы в соответствии медицинскими стандартами.
Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.
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