Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Функциональную и практичную мебель для медицинских учреждений предлагает завод медицинского оборудования «АВАНТА».

Медицинская мебель — не просто предметы обстановки помещений. Это особая категория изделий, в которой представлены кровати, столы, тумбы и шкафы различных размеров, отличающиеся по форме, размерам и функциональному назначению.

Медицинские многофункциональные кровати «Аванта» предназначены для ухода за людьми с ограниченной подвижностью. Они используются как в лечебно-оздоровительных учреждениях, так и на дому.

У медицинской кровати множество аксессуаров и функций, необходимых при том или ином заболевании. Некоторые модели имеют пульт управления, с помощью которого можно с лёгкостью регулировать положение человека находящегося в кровати, а также общий подъём». Любую кровать можно укомплектовать : колёсами, боковыми ограждениями, матрацами, подставкой для утки, рамой Болканского. Медицинские кровати оснащены инфузионной стойкой для капельниц, кронштейном для приподнятия. Матрацы для кроватей - разные, на них используется антипролежневая, автоклавируемая, кровоотталкивающая, водонепроницаемая ткань-мембрана.