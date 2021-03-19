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Общество

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

19 марта 2021 года, 11:20

Функциональную и практичную мебель для медицинских учреждений предлагает завод медицинского оборудования «АВАНТА».

Медицинская мебель — не просто предметы обстановки помещений. Это особая категория изделий, в которой представлены кровати, столы, тумбы и шкафы различных размеров, отличающиеся по форме, размерам и функциональному назначению.

Медицинские многофункциональные кровати «Аванта» предназначены для ухода за людьми с ограниченной подвижностью. Они используются как в лечебно-оздоровительных учреждениях, так и на дому.

У медицинской кровати множество аксессуаров и функций, необходимых при том или ином заболевании. Некоторые модели имеют пульт управления, с помощью которого можно с лёгкостью регулировать положение человека находящегося в кровати, а также общий подъём». Любую кровать можно укомплектовать : колёсами, боковыми ограждениями, матрацами, подставкой для утки, рамой Болканского. Медицинские кровати оснащены инфузионной стойкой для капельниц, кронштейном для приподнятия. Матрацы для кроватей - разные, на них используется антипролежневая, автоклавируемая, кровоотталкивающая, водонепроницаемая ткань-мембрана.

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Прикроватные тумбочки «Аванта» отличаются функциональностью, практичностью и давно стали необходимой частью интерьера палат, стационаров и кабинетов врачей. Такая тумба не только удобная и мобильная, но и вместительная, легкая. Тумбы выпускаются на колёсиках и без них. Есть возможность подобрать любую подходящую модель, которая позволит дополнить интерьер палат, стационаров или кабинетов. Отдельные модели прикроватных тумб «Аванта» имеют поворотный столик.

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Гипсовальный стол «Аванта» сочетает в себе функции перевязочного стола с поднимающимися тазовым и грудным сегментами и тележки-транспортёра c переключающимся основанием с ножек на подвижную базу, оснащённую самоориентирующимися колёсами.

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Медицинские кушетки «Аванта» обеспечат безопасностое и комфортное расположение пациента во время диагностических и лечебных процедур.

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Тележка-каталка «Аванта» обеспечит быстрое и комфортное перемещение пациента. Благодаря системе регулировки высоты ложа, персонал без особых усилий сможет переложить больного на кровать или операционный стол.

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Стул для забора крови удобен в эксплуатации и имеет регулировку подлокотников.

Завод «АВАНТА» предлагает функциональную и практичную медицинскую мебель

Широкий выбор цветовой палитры, современный дизайн, гибкость моделирования позволяют создать индивидуальный яркий интерьер и комфортные условия для работы в соответствии медицинскими стандартами.

Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.

Телефон/факс:

8 (81152) 36-855

8 (81152) 3-65-27

8 (81152) 3-65-26

E-mail: manager.f@avantainvest.com

Офис в Москве

Адрес: 109388, Москва, ул. Гурьянова 30, Комплекс «Серф Плаза», офис 106 (вход со стороны реки)

Телефон/факс:

+7 (495) 877-49-09

+7 (929) 570-80-30

+7 (925) 591-46-98

E-mail: manager.f@avantainvest.com

Время работы 9:00-18:00 ПН-ПТ (по МСК)

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. ООО "АБ Мед" 109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 30, пом. 106,107 ОГРН 1116032000920. 

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