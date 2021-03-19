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Общество

Юрист о запрете мобильных в школе Пскова: Любые наказания за его несоблюдение будут незаконны

19 марта 2021 года, 10:49

«Любые наказания за несоблюдение этого запрета точно будут незаконны», - прокомментировала исполнительный директор Псковской региональной Ассоциации юристов Неля Лебедева решение администрации школы № 24 города Пскова обязать учеников сдавать мобильные телефоны перед каждым уроком «в специально отведенное место». 

Юрист о запрете мобильных в школе Пскова: Любые наказания за его несоблюдение будут незаконны
Неля Лебедева
Фото Андрея Степанова
Родителям школьников объяснили, что за нарушение новых правил, установленных специальным «Положением об использовании мобильной связи в период образовательного процесса», ученикам может грозить замечание, выговор и даже отчисление из школы. Однако Неля Лебедева считает, что «ни оштрафовать, ни поставить плохую оценку за поведение ученику, который не сдаст телефон, нельзя». «Есть Конституция, которая защищает личное имущество и запрещает его отнимать», - напомнила она.

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Исполнительный директор региональной Ассоциации юристов также усомнилась, есть ли в школе «ресурс для соблюдения этих требований». «Ведь кто-то ведь должен будет следить за хранением мобильников, следить, все ли их сдают, берут ли обратно свои телефоны, а не чужие», - пояснила она. «Опять-таки, можно сдать один телефон, а другой взять с собой», - добавила Неля Лебедева.

Юрист отметила, что «в 2019 году были рекомендации Роспотребнадзора об ограничении использования мобильников в школе, но прямого запрета там нет, и это всего лишь рекомендации».

«В таких ситуациях нужно договариваться. Тем более, что в каждой школе сегодня есть Совет, включающий родителей и учителей. Вот там и надо обсуждать эту проблему», - уверена Неля Лебедева. 

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