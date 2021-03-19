Юрист о запрете мобильных в школе Пскова: Любые наказания за его несоблюдение будут незаконны

«Любые наказания за несоблюдение этого запрета точно будут незаконны», - прокомментировала исполнительный директор Псковской региональной Ассоциации юристов Неля Лебедева решение администрации школы № 24 города Пскова обязать учеников сдавать мобильные телефоны перед каждым уроком «в специально отведенное место».

Исполнительный директор региональной Ассоциации юристов также усомнилась, есть ли в школе «ресурс для соблюдения этих требований». «Ведь кто-то ведь должен будет следить за хранением мобильников, следить, все ли их сдают, берут ли обратно свои телефоны, а не чужие», - пояснила она. «Опять-таки, можно сдать один телефон, а другой взять с собой», - добавила Неля Лебедева.

Юрист отметила, что «в 2019 году были рекомендации Роспотребнадзора об ограничении использования мобильников в школе, но прямого запрета там нет, и это всего лишь рекомендации».

«В таких ситуациях нужно договариваться. Тем более, что в каждой школе сегодня есть Совет, включающий родителей и учителей. Вот там и надо обсуждать эту проблему», - уверена Неля Лебедева.