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Общество / Коммуналка

Фонд ЖКХ одобрил восемь заявок Псковской области по проектам модернизации коммунальной инфраструктуры

19 марта 2021 года, 10:49

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил восемь заявок Псковской области на подготовку проектов для модернизации коммунальной инфраструктуры в Печорском и Пушкиногорском районах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В 2021 году в Печорах планируется разработать проекты на строительство тепловых, водопроводных сетей и сетей водоотведения. Кроме того, здесь необходимо провести реконструкцию очистных сооружений канализации и станции водозабора «Майский». 

Также Фонд ЖКХ способствует созданию проектов современной системы водоотведения и водопровода в деревне Крупп и канализационной насосной станции и сети водоотведения в поселке Пушкинские Горы.

Всего на разработку проектно-сметной документации будет выделено почти 44 млн рублей: 30 млн рублей — средства Фонда, остальные — средства областного бюджета. Готовые документы позволит привлечь дополнительные средства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, что решит многолетние проблемы сферы ЖКХ в этих населенных пунктах.

Псковская область является участником программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Фонда уже несколько лет. Совместная работа ведется при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и на основании достигнутых договоренностей главы региона с руководством Госкопорации.

Так, в 2019 году правление Госкорпорации одобрило шесть заявок региона на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ. На эти средства Псковская область реализовала проекты в сфере теплоснабжения и водоотведения на территории Пскова, Великих Лук, Гдова и Острова. В феврале 2021 года Фонд ЖКХ одобрил еще одну заявку области по реконструкции очистных сооружений в Пушкинских Горах.

В настоящее время благодаря поддержке Фонда реализуются проекты общей стоимостью 1,1 млрд рублей, из которых более 680 млн рубублей — средства Фонда.

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