В Псковской области будет организована Юношеская футбольная лига

Псковская область станет пилотным регионом, где организуют Юношескую футбольную лигу, сообщил руководитель Псковской общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте. Соответствующую заявку региональная федерация футбола подала в Российский футбольный союз.

По словам Коновалова, пилотный проект по организации ЮФЛ среди команд 2006 года рождения стартует на территории Северо-Западного Федерального округа в 2021 году. Он будет реализован при поддержке Российского футбольного союза.

Создание ЮФЛ позволит подготовить спортивный резерв и обеспечит селекцию наиболее талантливых юных футболистов. Кроме того, проект призван популяризировать футбол, как вида спорта.

Юные футболисты на регулярной основе смогут соревноваться со сверстниками со всего округа, тем самым улучшая свои спортивные навыки.

Кроме того, футбол планируется ввести в общеобразовательную программу. В ряде регионов в 2021 году этот вид спорта станет частью третьего урока физической культуры. Инициатива реализуется Российским футбольным союзом совместно с профильными министерствами.