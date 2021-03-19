Перерасчета платы за теплоэнергию добилась прокуратура Себежского района

Перерасчета платы за теплоэнергию в Идрице добилась прокуратура Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ноябре 2020 года на электрокотельной в Идрице сломался датчик теплосчетчика. Из-за неполадки не удалось снять показания для начисления оплаты за теплоснабжение дома за указанный месяц. Тогда, вместо рассчитанного старым счетчиком среднемесячного объема потребления тепловой энергии, были взяты показания за ноябрь 2019 года. Местные жители обратились за помощью в прокуратуру.

Выяснилось, что руководство МУП Жилкомсервис «Идрица» при расчёте количества потребленной теплоэнергии и начислении платы за эту услугу нарушили действующие «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением правительства РФ.

Директору управляющей компании было внесено требование незамедлительно устранить выявленное нарушение закона.

В настоящее время требования прокурора удовлетворены: жильцам произведен перерасчет платы за коммунальные услуги.