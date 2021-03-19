Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Перерасчета платы за теплоэнергию добилась прокуратура Себежского района

19 марта 2021 года, 09:31

Перерасчета платы за теплоэнергию в Идрице добилась прокуратура Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ноябре 2020 года на электрокотельной в Идрице сломался датчик теплосчетчика. Из-за неполадки не удалось снять показания для начисления оплаты за теплоснабжение дома за указанный месяц. Тогда, вместо рассчитанного старым счетчиком среднемесячного объема потребления тепловой энергии, были взяты показания за ноябрь 2019 года. Местные жители обратились за помощью в прокуратуру.

Выяснилось, что руководство МУП Жилкомсервис «Идрица» при расчёте количества потребленной теплоэнергии и начислении платы за эту услугу нарушили действующие «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением правительства РФ.

Директору управляющей компании было внесено требование незамедлительно устранить выявленное нарушение закона. 

В настоящее время требования прокурора удовлетворены: жильцам произведен перерасчет платы за  коммунальные услуги.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рабочий упал с третьего этажа на строительном объекте в Пскове
Маяки для наблюдения за памятниками установят на двух псковских соборах
Почти на 25 миллионов рублей оштрафовали нарушителей ПДД в Псковской области с начала года
Псковичка рассказала, как фотографировала Далай-ламу
Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроется для движения транспорта почти на пять месяцев
Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя
120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа
Ученикам одной из псковских школ предложили сдавать телефоны перед уроком
Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов: Экологическая ответственность промышленных предприятий стала трендом

Комментарии

Авторизация
No comments
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе