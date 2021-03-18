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Культура / Наследие

Маяки для наблюдения за памятниками установят на двух псковских соборах

18 марта 2021 года, 20:20

Маяки для мониторинга строительных сооружений установят на двух псковских соборах, являющихся объектами ЮНЕСКО. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя службы управления объектами ЮНЕСКО Марию Лисенкову.

По ее словам, организация, которая проводит мониторинг памятников Пскова, включённых в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, закупила 20 специальных маяков. Часть из них будет установлена на собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, а другая - на собор Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря. Приборы закрепят в местах повреждений и трещин.

Уровень деформации и «подвижности» памятников планируется оценить за 2021 год. По итогам проведённого мониторинга будет подготовлена отчётная документация с выводами о необходимых мероприятиях.

Всего в Пскове находится 10 памятников, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Остальные 8 объектов специалисты Службы также проверят на наличие трещин и примут решение об установке маяков.

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