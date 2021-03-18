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Общество

Псковичка рассказала, как фотографировала Далай-ламу

18 марта 2021 года, 18:20

Псковичка Вера Бардашова рассказала Псковскому агентству информации, как фотографировала Далай-ламу и почему провела в эмиграции почти 12 лет.

Карьера Веры Бардашовой начиналась в Пскове - на региональном телевидении. После она переехала в Санкт-Петербург, где была ведущей на «Пятом канале» и «РЕН ТВ».

Однако, кардинально жизнь псковички перевернулась после туристической поездки в Англию. Сначала Бардашова поступила на двухгодичный курс по фотографии в колледж в Рединге, потом она открыла свое дело в Лондоне.  

«В Лондоне я Вера Бордо. Коротко, читаемо, звучит как бренд», - подчеркнула фотограф. Вера Бордо снимала для мировых изданий и крупных корпораций, но признается, что помнит всех своих клиентов: и Далай-ламу, и обычную британскую семью.

Что привело псковичку обратно в родной город и чем она занимается сейчас смотрите в видеосюжете Псковского агентства информации. 

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