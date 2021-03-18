Ограничение движения на промежутке от улицы Набат до улицы Ипподромной связано с переустройством инженерных сетей и ремонтом дорожного полотна. Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроется для движения транспорта почти на пять месяцев – с 1 апреля до 25 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрация города.

Псковичей информируют, что объезд будет осуществляться по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов, улице Труда.

Автобусы маршрутов №1, 118, 124, 124а, 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214, 318, 51 будут следовать от площади Ленина по улице Труда с выездом на проспект Энтузиастов, по улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Движение автобусов маршрута №25 от площади Ленина будет осуществляться по улицам Труда, Текстильной, Звездной и площади Ленина.

Подъезд к домам №62, 64, 66 по ул. Леона Поземского и к Советской набережной будет осуществляться со стороны улицы Александра Невского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании Ваших поездок и заранее выбирать пути объезда», - добавили в администрации города.