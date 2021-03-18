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Общество / Образование

Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя

18 марта 2021 года, 17:17

Товарищеские спортивные соревнования «Крымская весна — Мы вместе!», которые прошли в онлайн-режиме, объединили молодежь Пскова и Симферополя.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, 18 марта участников поприветствовал губернатор Михаил Ведерников. Он назвал День воссоединения Крыма с Россией настоящим праздником для всей страны и отметил, что эти семь лет были непростыми для Республики – она прошла большой путь модернизации и укрепления связей с другими регионами, в том числе с Псковской областью. 

Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Особое значение в укреплении межрегиональных связей занимает молодежная политика. От того, насколько активно молодое поколение полуострова участвует в общественной жизни страны, во многом зависит реализация колоссального крымского потенциала. В этом смысле у наших регионов есть большие перспективы. Жители Псковской области всегда любили поразительную природу Крыма, его старинные дворцы и крепости, за которые сражалось множество поколений защитников нашей Родины. Крымчане, в свою очередь, могут увидеть у нас тысячу лет русской истории, места рождения сказок, легенд и древних героев. Верю, что наше сегодняшнее мероприятие станет началом долгой и крепкой дружбы молодежи наших регионов, которая в свою очередь приведет к реализации многих созидательных проектов на благо наших регионов и нашей общей страны», — отметил Михаил Ведерников и пригласил крымских товарищей посетить Псковскую область.

И.п. главы администрации города Симферополя Валентин Демидов в свою очередь отметил, что идея провести в этот день межрегиональный спортивный праздник была замечательной. Он также выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.

Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В соревнованиях приняли участие команды Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Симферопольской средней общеобразовательной школы № 44 имени Героя РФ Алиме Абденановой.

В «веселых стартах» соревновались команды трех возрастных категорий: с 4 по 10 класс. Каждая выступила в трех эстафетах. Ребята соревновались в челночном беге и беге с препятствиями, прыжках на скакалке, баскетболе и совершили импровизированную переправу.

По итогам соревнований, первое место было присуждено команде из Пскова. Однако, участники вместе с организаторами мероприятия решили, что в этом межрегиональном турнире победила дружба. Школьникам были вручены дипломы участников и памятные сувениры.

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