Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя

«Особое значение в укреплении межрегиональных связей занимает молодежная политика. От того, насколько активно молодое поколение полуострова участвует в общественной жизни страны, во многом зависит реализация колоссального крымского потенциала. В этом смысле у наших регионов есть большие перспективы. Жители Псковской области всегда любили поразительную природу Крыма, его старинные дворцы и крепости, за которые сражалось множество поколений защитников нашей Родины. Крымчане, в свою очередь, могут увидеть у нас тысячу лет русской истории, места рождения сказок, легенд и древних героев. Верю, что наше сегодняшнее мероприятие станет началом долгой и крепкой дружбы молодежи наших регионов, которая в свою очередь приведет к реализации многих созидательных проектов на благо наших регионов и нашей общей страны», — отметил Михаил Ведерников и пригласил крымских товарищей посетить Псковскую область.

И.п. главы администрации города Симферополя Валентин Демидов в свою очередь отметил, что идея провести в этот день межрегиональный спортивный праздник была замечательной. Он также выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.