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Общество

120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа

18 марта 2021 года, 16:54

120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа, сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев. Речь об этом шла на 17-ой научно-практической конференции «Возможности библиотек для населения: on-line и off-line обслуживание», которая состоялась 18 марта.

Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, цифровизация библиотек осуществляется за счет федеральных средств, в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Так, в прошлом году на эти цели было выделено 72 миллиона рублей.

120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Руководитель профильного Управления подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала важность развития дистанционных форматов. Работа по цифровизации продолжится и в 2022 году. Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» предполагается оснастить учреждения необходимым оборудованием для организации дистанционного режима работы.

Еще одно направление работы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» - создание и расширение функционала универсальных цифровых сервисов, которые позволят населению получать различные услуги. По словам Дениса Матвеева, библиотечные сервисы также предполагается внедрить в общую платформу.

В ходе конференции участники обсудили и проблемы ввода новых технологий при обслуживании пользователей, и важные направления развития средств автоматизации современных библиотек, и предоставление государственных услуг в библиотечной среде, и культурно-просветительскую и информационную деятельность библиотек в онлайн-среде, а также участие библиотек в национальном проекте «Культура».

120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа

Фото пресс-службы администрации Псковской области

С приветственным адресом от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой выступила первый зампредседателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева. «Я уверена, что библиотеки регионов с переходом на современные технологии получат новые возможности для выполнения высокой миссии просвещения», — отмечается в обращении.

После состоялось вручение благодарственных писем регионального комитета по культуре представителям муниципальных библиотек по итогам конкурса «Библиотека года», на котором учреждения представили свои проекты, посвященные Великой Отечественной войне.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по культуре Псковской области и Псковская областная универсальная научная библиотека. В конференции участвовали представители муниципалитетов Псковской области, специалисты из Республик Удмуртия, Карелия, Калмыкия, Мурманской, Новгородской и ряда других областей.

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