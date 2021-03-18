120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа, сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев. Речь об этом шла на 17-ой научно-практической конференции «Возможности библиотек для населения: on-line и off-line обслуживание», которая состоялась 18 марта. Как уточнили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, цифровизация библиотек осуществляется за счет федеральных средств, в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Так, в прошлом году на эти цели было выделено 72 миллиона рублей.

Руководитель профильного Управления подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала важность развития дистанционных форматов. Работа по цифровизации продолжится и в 2022 году. Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» предполагается оснастить учреждения необходимым оборудованием для организации дистанционного режима работы. Еще одно направление работы в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» - создание и расширение функционала универсальных цифровых сервисов, которые позволят населению получать различные услуги. По словам Дениса Матвеева, библиотечные сервисы также предполагается внедрить в общую платформу. В ходе конференции участники обсудили и проблемы ввода новых технологий при обслуживании пользователей, и важные направления развития средств автоматизации современных библиотек, и предоставление государственных услуг в библиотечной среде, и культурно-просветительскую и информационную деятельность библиотек в онлайн-среде, а также участие библиотек в национальном проекте «Культура».