Ученикам одной из псковских школ предложили сдавать телефоны перед уроком. Положение об использовании мобильной связи в период образовательного процесса принято в псковской школе №24. Ознакомиться с ним можно только с группе школы в Вконтакте, но она является закрытой.

Согласно положению установлен ряд ограничений использования телефона для всех участников образовательных отношений (обучающихся, работников, родителей, а также посетителей школы). Среди них следующие: при входе в школу телефон переводится в режим «без звука», исключается использовать режим вибрации; перед началом урока ученики кладут телефон в специально отведенное место (phone box) и забирают его оттуда по окончанию занятия или мероприятия.

Во время перемены школьникам рекомендуется использовать телефон в случаях оправданной и безотлагательной необходимости.

При этом руководство школы предлагает самим родителям звонить в школу по рабочим телефонам, чтобы получить информацию о ребенке.

Школа напоминает, что за нарушение настоящего Положения для обучающихся предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с п.п.4-7 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». А это - замечание, выговор и даже отчисление из школы.

Эта инициатива школы вызвала обсуждение среди родителей. Многие с таким предложением не согласны.

«Кто несёт ответственность в случае утраты? - интересуется одна из мам в группе. - Это не просто телефон! Это фото, персональные данные, сбербанк и ТД! Но более того, я категорически против, что родители не смогут экстренно вызвать ребёнка!»

«Это же дети: могут начать шутить, хватать чужие телефоны, дразнить , бегать по классу, свалить. Я, как родитель, против этого введения. Пусть сдают те дети, которые достают телефон на уроке», - предлагает другая родительница .

«Извините конечно, но раньше ребенок был ответственный сам за свой телефон, теперь родители будут звонками бомбить учителей, директора и т.д. Моё мнение, ваше решение не обдуманное, почему не было опроса родителей кто за, кто против?», - уточняет еще одна мама.

На вопросы родителей отвечает директор школы Светлана Котова. Она уверяет обеспокоенных мам и пап, что за сохранность телефона ответственность будут нести учителя и школа.