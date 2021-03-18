Еще два псковича получили благодарственные письма от администрации региона за спасение детей из реки Великой

Еще два псковича, которые участвовали в спасении провалившихся под лед детей, получили благодарственные письма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Сергея Джепе и Хоангу Фи Хунгу отметили по поручению губернатора Михаила Ведерникова. 18 марта их наградил руководитель аппарата региональной администрации.

В ходе церемонии Сергей Джепе отметил, что не думал о последствиях своих поступков. «Главное было спасти ребенка. Я не знал, сколько он находился в воде, поэтому проломил лед и подтащил его к берегу, где нам помогли выбраться», — отметил Сергей Джепе. Студент медицинского факультета ПсковГУ Хоанг Фи Хунг в свою очередь рассказал, что подоспел к месту происшествия, когда одного из мальчиков уже вытащили из воды. Молодой человек предпринял все меры, чтобы не допустить переохлаждения пострадавшего.