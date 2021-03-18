Еще два псковича получили благодарственные письма от администрации региона за спасение детей из реки Великой

Еще два псковича, которые участвовали в спасении провалившихся под лед детей, получили благодарственные письма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Сергея Джепе и Хоангу Фи Хунгу отметили по поручению губернатора Михаила Ведерникова. 18 марта их наградил руководитель аппарата региональной администрации.
В ходе церемонии Сергей Джепе отметил, что не думал о последствиях своих поступков. «Главное было спасти ребенка. Я не знал, сколько он находился в воде, поэтому проломил лед и подтащил его к берегу, где нам помогли выбраться», — отметил Сергей Джепе.
Студент медицинского факультета ПсковГУ Хоанг Фи Хунг в свою очередь рассказал, что подоспел к месту происшествия, когда одного из мальчиков уже вытащили из воды. Молодой человек предпринял все меры, чтобы не допустить переохлаждения пострадавшего.
Ранее глава региона лично вручил благодарственное письмо администрации Псковской области Андрею Стругину, который оказался на месте происшествия первый.
Два мальчика 10 и 11 лет провалились в полынью реки Великой 15 марта. Андрей Стругин в это время ехал по набережной на велосипеде. Он увидел тонущих мальчиков и бросился к ним на помощь. После к Стругину присоединился Сергей Джепе.