Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Еще два псковича получили благодарственные письма от администрации региона за спасение детей из реки Великой

18 марта 2021 года, 14:52

Еще два псковича, которые участвовали в спасении провалившихся под лед детей, получили благодарственные письма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сергея Джепе и Хоангу Фи Хунгу отметили по поручению губернатора Михаила Ведерникова. 18 марта их наградил руководитель аппарата региональной администрации.

Еще два псковича получили благодарственные письма от администрации региона за спасение детей из реки Великой

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе церемонии Сергей Джепе отметил, что не думал о последствиях своих поступков. «Главное было спасти ребенка. Я не знал, сколько он находился в воде, поэтому проломил лед и подтащил его к берегу, где нам помогли выбраться», — отметил Сергей Джепе.

Студент медицинского факультета ПсковГУ Хоанг Фи Хунг в свою очередь рассказал, что подоспел к месту происшествия, когда одного из мальчиков уже вытащили из воды. Молодой человек предпринял все меры, чтобы не допустить переохлаждения пострадавшего.

Еще два псковича получили благодарственные письма от администрации региона за спасение детей из реки Великой

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ранее глава региона лично вручил благодарственное письмо администрации Псковской области Андрею Стругину, который оказался на месте происшествия первый.

Два мальчика 10 и 11 лет провалились в полынью реки Великой 15 марта. Андрей Стругин в это время ехал по набережной на велосипеде. Он увидел тонущих мальчиков и бросился к ним на помощь. После к Стругину присоединился Сергей Джепе. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка рассказала, как фотографировала Далай-ламу
Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроется для движения транспорта почти на пять месяцев
Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя
120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа
Ученикам одной из псковских школ предложили сдавать телефоны перед уроком
Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов: Экологическая ответственность промышленных предприятий стала трендом
В июле водоснабжение Пскова отключат на сутки
Полицейские поймали угонщика, который «взял покататься» ВАЗ в Острове
Еще три жителя Псковской области стали жертвами коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе