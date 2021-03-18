В июле водоснабжение Пскова отключат на сутки

Водоснабжение Пскова будет приостановлено на сутки 17 июля, сообщил «Псковской правде» директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
Водоснабжение Пскова будет приостановлено на сутки 17 июля, сообщил «Псковской правде» директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
По его словам, профилактические и ремонтные работы займут ровно сутки. Однако, без воды местные жители не останутся, добавил Константин Болотин. В этот день для населения планируется организовать подвоз воды.