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Общество / Коммуналка

В июле водоснабжение Пскова отключат на сутки

18 марта 2021 года, 14:00

Водоснабжение Пскова будет приостановлено на сутки 17 июля, сообщил «Псковской правде» директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. 

В июле водоснабжение Пскова отключат на сутки

По его словам, профилактические и ремонтные работы займут ровно сутки. Однако, без воды местные жители не останутся, добавил Константин Болотин. В этот день для населения планируется организовать подвоз воды. 

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