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Происшествия / Преступление

Полицейские поймали угонщика, который «взял покататься» ВАЗ в Острове

18 марта 2021 года, 13:23

Сотрудники ОМВД России по Островскому району задержали молодого человека, который несколько месяцев назад угнал в Острове ВАЗ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль пропал 3 января от дома по улице Меркурьева. По имеющимся данным, хозяин не закрыл машину. Вскоре полицейские нашли ВАЗ в Острове на улице Пушкинской и вернули владельцу - пожилому мужчине.

Розыск угонщика был продолжен. Полицейские выяснили, что завладел машиной 19-летний житель Острова. Он уже дал признательные показания.

По версии следствия, угонщик решил покататься на чужой машине, а затем бросил её и уехал в Новоржев.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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