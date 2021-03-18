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Общество / Армия

В Псковской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации

18 марта 2021 года, 12:33

Десантирование военнослужащих и техники Воздушно-десантных войск отработали экипажи военно-транспортной авиации на учении в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В Псковской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации

Фото пресс-службы Министерства обороны РФ
В Псковской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации

Фото пресс-службы Министерства обороны РФ

Лётчики ВТА осуществляли десантирование с высоты 600 метров на скорости 350 километров в час. Перед выброской войск, а также после выхода из района выброски они должны были отстреливать тепловые ловушки АПП-50.

В Псковской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации

Фото пресс-службы Министерства обороны РФ
В Псковской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации

Фото пресс-службы Министерства обороны РФ
В Псковской области прошли учения экипажей военно-транспортной авиации

Фото пресс-службы Министерства обороны РФ

Всего в лётно-тактических учениях было задействовано около 10 самолетов ВТА и более 2 тысяч бойцов.

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