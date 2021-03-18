Псковичи празднуют седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

Несколько мероприятий пройдут в Псковской области в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакого запланированы конференция «Севастополь гордость русских моряков» и тематическая книжная выставка «Литературное путешествие по Крыму».

В Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась книжная выставка «Крым». Кроме того, здесь пройдет презентация электронных раритетных книг, архивных материалов, фотографий и открыток из фондов Президентской библиотеки, связанных с историей Крымского полуострова «Остров Крым».

В рамках фестиваля «Крымская весна» состоится онлайн-концерт «Мы вместе» от Псковского Дома офицеров.

В Великих Луках основные мероприятия организованы в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Здесь работает выставка-панорама «Крым — земля подвига и героизма», а также музыкально-литературная онлайн-композиция «У родных берегов».

Большинство муниципалитетов Псковской области присоединилось к празднованию седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Жителям покажут информационные программы и фильмы, видео-экскурсии, онлайн-концерты, арт-вечера. Также районные учреждения культуры подготовили конкурсы, квесты, квизы и викторины.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного 16 марта 2014 года референдума. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении территорий в состав России.