Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Коми перезахоронят бойца, погибшего в Великих Луках в годы Великой Отечественной войны

18 марта 2021 года, 11:35

В Коми перезахоронят бойца, погибшего в Великих Луках в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает информационное агентство «Север-Медиа».

Осенью 2020 года псковский поисковый отряд нашел останки солдата со смертным медальоном. В нем была записка, благодаря которой удалось выяснить, что мама погибшего жила в Усть-Илыче Троицко-Печорского района.

В Коми перезахоронят бойца, погибшего в Великих Луках в годы Великой Отечественной войны

Фото с сайта «Север-Медиа»

По этой записке специалисты начали поиск родственников павшего солдата. К работе также подключились сыктывкарка Алена Туисова, жители Усть-Илыча и местные библиотекари.

«Удалось узнать имя солдата ― Николай Алексеевич Мезенцев. Во время поисков мы вышли на семью Ураловых, точнее, на племянницу погибшего», ― отметила Алена Туисова. По данным их Книги памяти Николай Мезенцев родился в 1919 году. В 1942 году он отправился на фронт, а в феврале 1944 года - пропал без вести.

Алена Туисова добавила, что перевозкой останков займется администрация Великих Лук. Николая Мезенцева похоронят в Нижней Омре в апреле.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка рассказала, как фотографировала Далай-ламу
Участок улицы Леона Поземского в Пскове закроется для движения транспорта почти на пять месяцев
Онлайн-соревнования объединили молодежь Пскова и Симферополя
120 библиотек Псковской области планируется оснастить оптоволоконной связью до конца августа
Ученикам одной из псковских школ предложили сдавать телефоны перед уроком
Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов: Экологическая ответственность промышленных предприятий стала трендом
Еще два псковича получили благодарственные письма от администрации региона за спасение детей из реки Великой
В июле водоснабжение Пскова отключат на сутки
Полицейские поймали угонщика, который «взял покататься» ВАЗ в Острове

Комментарии

Авторизация
No comments
Дотянуться до звезд

Общество
18 марта 17:00

Дотянуться до звезд

«Юный техник» предлагает альтернативу скучным школьным предметам
Место счастья

Общество / Знай наших!
18 марта 11:41

Место счастья

Как Крым навсегда изменил судьбу псковички

Нарисовать впечатления

Общество
17 марта 10:11

Нарисовать впечатления

Автор путеводителя-комикса по Пскову снова побывала в нашем регионе