Осенью 2020 года псковский поисковый отряд нашел останки солдата со смертным медальоном. В нем была записка, благодаря которой удалось выяснить, что мама погибшего жила в Усть-Илыче Троицко-Печорского района.

В Коми перезахоронят бойца, погибшего в Великих Луках в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает информационное агентство «Север-Медиа».

По этой записке специалисты начали поиск родственников павшего солдата. К работе также подключились сыктывкарка Алена Туисова, жители Усть-Илыча и местные библиотекари.

«Удалось узнать имя солдата ― Николай Алексеевич Мезенцев. Во время поисков мы вышли на семью Ураловых, точнее, на племянницу погибшего», ― отметила Алена Туисова. По данным их Книги памяти Николай Мезенцев родился в 1919 году. В 1942 году он отправился на фронт, а в феврале 1944 года - пропал без вести.

Алена Туисова добавила, что перевозкой останков займется администрация Великих Лук. Николая Мезенцева похоронят в Нижней Омре в апреле.