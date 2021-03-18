Фрески XVIII века обнаружены на стенах Успенского собора Псково-Печерского монастыря

Фрески XVIII века обнаружили специалисты на стенах Успенского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщает автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.
Фрагменты настенных росписей нашли во время раскопок у стен храма, построенного еще в XV веке. Изображения находились на уровне глубины обследуемого шурфа с западной стороны. Предположительно, эти фрески, которые располагались на наружной стене собора, принадлежат к XVIII веку.
Кроме того, реставраторы исследовали чердачные перекрытия Успенского храма. Целью этой работы было выявить конструктивную схему стропильной системы, а также нанести на карту объекта границы, где заканчиваются Богом зданные пещеры и начинается работа древних мастеров. В ходе исследования специалисты также оценили степень сохранности несущих кровельных конструкций.