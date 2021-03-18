68 новых случаев COVID-19 добавилось в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 64) заболели 15 человек, в Великих Луках (всего 5 тыс. 826) – 11. В Дедовичском районе (всего 670) выявили восемь ковидбольных, в Островском (всего 1 тыс. 696) и Пушкиногорском (всего 296) – по семь. В Себежском районе (всего 526) диагностировали четыре случая коронавируса, в Псковском (всего 2 тыс. 786) – три, а в Невельском (всего 1 тыс. 321), Печорском (всего 634), Бежаницком (всего 318) и Локнянском (всего 233) – по два. Только по одному заболевшему добавилось в Великолукском (всего 763), Плюсском (всего 506), Гдовском (всего 458), Куньинском (всего 321) и Пыталовском (всего 265) районах.

За минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 56 пациентов. С начала пандемии излечился 22 тыс. 381 человек. Умерли от коронавируса 208 жителей региона.

Новых очагов коронавируса не зафиксировано. Под контролем Роспотребнадзора находятся две вспышки: в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.

«Берегите себя и своих близких. Обращайтесь к врачу при первых симптомах недомогания», - написал Михаил Ведерников.