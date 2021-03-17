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Общество / Здоровье

Псковские врачи спасли пациентку со 100% поражением легких

17 марта 2021 года, 21:39

Псковские врачи спасли пациентку со 100% поражением легких. Об этом сообщила заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова в своем Instagram-аккаунте.

57-летняя пациентка поступила в инфекционку из Псковской городской больницы, в отделении реанимации которой находилась с 19 января. На момент поступления у женщины был подтвержден коронавирус, выявлена двусторонняя вирусно-бактериальная полисегментарная пневмония, тромбоз правой подключичной вены, тромбоэмболия легочной артерии и ряд сопутствующих заболеваний. Компьютерная томография показывала 100% поражение легких с двух сторон.

Врачи инфекционной больницы отлучили пациентку с НИВЛ, постепенно снижая параметры поддерживающей вентиляции и включая в работу дыхательную мускулатуру. Следующим этапом стал ее перевод на высокопоточную оксигенацию (ВП) и подключение специалистов по ЛФК.

Кроме того, с пациенткой проводили психологические беседы, ведь женщина 50 дней пролежала одна в изолированном боксе в тяжелом состоянии.

По словам Варвары Оконечниковой, последнее КТ показало уменьшение объема поражения легких со 100% до 60%. Пациентка была переведена на инсуффляцию увлажнённого О2 через лицевую маску. Сейчас в ее состояние наблюдается положительная динамика.

«Это большая работа и победа, не только наша, но и пациентки! Хотелось бы пожелать ей от всего сердца скорейшего восстановления после тяжелой и коварной болезни», - отметила доктор. 

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